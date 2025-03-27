Aydın'da sulama kanalındaki suyun rengi değişti!

Sorunun çözülmesini istediklerini aktaran Baysal, "Çevreye hem kötü koku yayıyor hem de toksik madde olduğu için tarım açısından elverişsiz bir su. İçerisinde hiçbir canlının barınacağına inanmıyorum. Bunun kaynağının tespit edilmesi ve tarımsal alanların bu toksik maddelerden kurtulması gerekir. Aynı zamanda çevre sağlığı bakımından da zararlıdır. Bu su Büyük Menderes Nehri'ne inerek Bafa Gölü'ne kadar gitmektedir." dedi.

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