Kuşadası’nda yağmurlu havada deniz keyfi yaptılar

Aydın'ın gözde turizm ilçelerinden olan Kuşadası'nda havanın bir açık bir kapalı seyretmesi ve aralıklarla çiseleyen yağmura rağmen sahillerde renkli görüntüler oluştu. Hem sıcak hem de zaman zaman yağan yağmurun etkisiyle ilginç bir atmosferin yaşandığı ilçede, özellikle çocuklar deniz keyfi yaptı.

Havanın ani değişimlerine aldırış etmeyen vatandaşlar ve turistler, sahil kenarlarında yürüyüş yaparken bazı aileler ise çocuklarıyla birlikte denize girdi. Çiseleyen yağmur altında deniz keyfi yaşayan çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı. Kuşadası'nda bahar aylarının tipik özelliği olan bu hava geçişleri, hem görsel bir şölen sunuyor hem de tatilciler için farklı bir deneyim sağlıyor. Yetkililer, önümüzdeki günlerde de benzer hava şartlarının sürebileceğini belirterek vatandaşları ani yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.