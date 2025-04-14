Stonex uygulamasıyla büyük dolandırıcılık

Aydın Çine'de Ramazan Bayramı öncesi gerçekleşen dolandırıcılık olayı yüzlerce vatandaşı mağdur etti. İlçede Stonex adlı uygulama üzerinden kurulan saadet zincirine 490 kişi 100 milyon lira kaptırdı. Dolandırıcılık yöntemi şu şekilde işledi: Stonex isimli uygulama içinde gruplar oluşturuldu ve yatırım fırsatları anlatıldı. Örneğin, 500 TL yatıran biri pamuk alabiliyor, 5 gün içinde günlük kazanç elde ediyordu.

'SOSYAL MEDYADA TANIŞTIM'

Sistemin uzun vadeli kazanç garantisi verdiği izlenimi yaratıldı. İlk etapta sorun yaşanmadan çalışan sistem, bir süre sonra büyük bir vurguna dönüştü. Mağdurlar arasında yer alan Mustafa Bozdağ, dolandırıcılığın sosyal medya aracılığıyla tanıştığı ve güven duyduğu bir kişi sayesinde başladığını belirtti.

İlçedeki çok sayıda kişinin mağdur olmasına yol açan saadet zincirinin başlangıcı olduğu için üzgün olduğunu belirten Bozdağ, "Kendisini Beyza Soylu ismiyle tanıtan bir kadınla sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık. Bana Stonex adlı uygulamadan bahsetti. Uygulamanın 2016 yılında İstanbul Borsası'na girdiğini, yetki belgesi olduğunu ve yasal olduğunu söyledi. Ben bu uygulamaya girdiğimde 300 lirayla başladım. Biz uygulamaya ilk girenler olduğumuz için bir para kaybı yaşamadık. Fakat son uygulamaya katılan kişiler, güncellemelerle birlikte gelen ürünleri alarak kısa süreli paralar yatırdıkları için mağdur oldular. Böyle olacağını bilseydim, ben de girmezdim. Ben ve arkadaşlarım dolandırıldığı için savcılığa başvuruda da bulundum." dedi.