Saplantılı aşk cezaevinde bitti

Nazilli'de önceki gün akıl almaz bir olay yaşandı. Daha önce aynı iş yerinde çalışan Dilek C'nin ısrarlı yakınlaşma girişimlerine rağmen Mehmet İnal, kadının bu tekliflerini reddetti. Reddedilmeyi hazmedemeyen Dilek C. saplantılı hale gelerek İnal'ı rahatsız etmeye başladı. Israrla duygularını kabul ettirmeye çalışan Dilek C, karşılık göremeyince bu kez hırsını aşk beslediği adamın aracından çıkardı. Mehmet İnal'a ait otomobilin aynalarını kırıp, tamponu sprey boya ile boyayarak öfkesini kusan kadın, bununla yetinmeyip son olarak aracın plakasını da çaldı.

KARAKOLA KOŞTU

Saplantılı aşık yüzünden adeta canından bezen Mehmet İnal, akıl almaz olayların ardından soluğu emniyette aldı. Şikayet üzerine olay yerindeki güvenlik kameraları incelenirken Mehmet İnal'ın aracına zarar verip plakasının alıp götürenin Dilek C. olduğu ortaya çıktı.

Emniyet güçlerinin yaptığı titiz çalışmayla Dilek C, yakalandı. Gözaltına alınan kadın sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.