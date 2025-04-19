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Haberler Aydın Saplantılı aşk cezaevinde bitti

Saplantılı aşk cezaevinde bitti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan Dilek C. aşkına karşılık vermeyen Mehmet İnal’ın hayatını zindana çevirdi. Saplantılı kadın, İnal’ın aracını sprey boya ile siyaha boyarken plakasını da çaldı. Gözaltına alınan Dilek C. cezaevine gönderildi.

ÜMİT ÖZMEN

Giriş Tarihi: Gazete

Saplantılı aşk cezaevinde bitti

Nazilli'de önceki gün akıl almaz bir olay yaşandı. Daha önce aynı iş yerinde çalışan Dilek C'nin ısrarlı yakınlaşma girişimlerine rağmen Mehmet İnal, kadının bu tekliflerini reddetti. Reddedilmeyi hazmedemeyen Dilek C. saplantılı hale gelerek İnal'ı rahatsız etmeye başladı. Israrla duygularını kabul ettirmeye çalışan Dilek C, karşılık göremeyince bu kez hırsını aşk beslediği adamın aracından çıkardı. Mehmet İnal'a ait otomobilin aynalarını kırıp, tamponu sprey boya ile boyayarak öfkesini kusan kadın, bununla yetinmeyip son olarak aracın plakasını da çaldı.

Saplantılı aşk cezaevinde bitti

KARAKOLA KOŞTU

Saplantılı aşık yüzünden adeta canından bezen Mehmet İnal, akıl almaz olayların ardından soluğu emniyette aldı. Şikayet üzerine olay yerindeki güvenlik kameraları incelenirken Mehmet İnal'ın aracına zarar verip plakasının alıp götürenin Dilek C. olduğu ortaya çıktı.

Saplantılı aşk cezaevinde bitti

Emniyet güçlerinin yaptığı titiz çalışmayla Dilek C, yakalandı. Gözaltına alınan kadın sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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