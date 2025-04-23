Bakıcıdan kan donduran dehşet

Aydın'ın Efeler ilçesinde bakıcı dehşeti yaşandı. Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan Ömer Kaya ve eşi, dört ay önce çocukları R.K. için bakıcı olarak işe aldığı Hatice Kaplan'dan şüphelenmeye başladı. Minik kızın davranışlarındaki değişim, geçmeyen ağlama krizleri ve vücudundaki morluklar üzerine eve güvenlik kamerası yerleştirildi. Kameranın kurulduğu ilk gün kaydedilen görüntülerde, Kaplan'ın çocuğa hem sözlü hem fiziksel şiddet uyguladığı görüldü. Aile, görüntülerle birlikte karakola giderek bakıcıdan şikayetçi oldu.

Bakıcı Hatice Kaplan

"HAYATIMIZIN PİŞMANLIĞI"

Gözaltına alınan 62 yaşındaki bakıcı Hatice Kaplan, karakoldaki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık bakıcı Kaplan'ı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakim karşısına çıkan cani bakıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kızlarının yanında oldukları için adli süreci minik kızın amcası Mustafa Kemal Kaya takip etti.

Amca Mustafa Kemal Kaya

Bu olayın bütün anne ve babalara örnek olmasını ve çocuklarına baktıracakları bakıcılar konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen acılı amca Kaya, "4 ay boyunca çocuğumuzun yaşadıkları karşısında kendimizi suçlu hissediyoruz. Güvendiğimiz birine yavrumuzu emanet ettik, hayatımızın en büyük pişmanlığını yaşıyoruz. Psikolojik olarak çok sarsıldık. Hem çocuğumuzun hem de bizim yaşadıklarımızın hesabı sorulsun istiyoruz. Bu olayın üzeri kapatılmasın" ifadelerini kullandı.