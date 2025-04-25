Kaan artık rahatça dışarı çıkabilecek

Aydın'ın Efeler ilçesinde 13 yaşındaki engelli Kaan Deniz Çınar, hediye edilen tekerlekli sandalye ile dışarıyı çıkabilecek. Efeler'de ikamet eden ortopedik yürüme engelli Kaan Deniz Çınar, tekerlekli sandalyesi eskidiği için dışarıya çıkamıyordu. Çınar, ailesi aracılığıyla sosyal sorumluluk projeleriyle bilinen Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği yöneticilerine ulaşarak dışarı çıkmak istediğini ve bu yüzden kendisine tekerlekli sandalye sağlanmasını istedi.

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Engelli Kaan'ın bu çağrısına sessiz kalmayan dernek yöneticileri, hemen harekete geçti. Kısa sürede engelli çocuğun sesine ses olan dernek yetkilileri, temin ettikleri manuel sandalyeyi kendisine teslim etti. Tekerlekli sandalyeye kavuşan Çınar, sesine kulak veren dernek yetkililerine teşekkür etti. Dernek Başkanı Yücel Balkım, Kaan'ın kendisine hediye edilen tekerlekli sandalyeyi güle güle kullanması dileğinde bulunarak engellilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.