Didim’de sahte vekaletle vurgun

AYDIN'IN Didim ilçesinde sahte vekaletname yöntemiyle 73 kişiyi yaklaşık 1,7 milyar lira dolandırdığı gerekçesiyle yakalanan 2'si belediye çalışanı 38 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekiplerce Aydın, Muğla, İzmir, Ankara, Kırşehir, İstanbul, Ordu, Çanakkale, Trabzon ve Kayseri'de yapılan ve 38 kişinin tutuklandığı operasyonda örgütün yöntemi ortaya çıktı. Jandarmayı harekete geçiren 8 ay önce kendisinin haberi olmadan ev ve arsasının satışının yapıldığını öne süren bir mağdurun şikayeti sonucu başlatıldı.

TAŞINMAZLARA EL KONULDU

ELEBAŞILIĞINI M.F.T'nin yaptığı belirtilen örgütün, Didim'de ev veya arsası olan fakat şehir dışı ya da yurt dışında yaşayan kişilere ulaşıp taşınmazları izinsiz olarak sahte vekaletname belgeleri ile rızaları dışında başkaca şahıslara piyasa değerinin altında devir işlemleri yapmak suretiyle işlem yaptığı tespit edildi. Örgüt üyelerinin, ikna edemediği kişilerin mallarını ise yaptıkları sahte vekaletname ile sattıkları öğrenildi. Operasyonda bu yöntemle 3 villa, 40 ev ve 9 arsayı satan şüphelilerin banka hesapları, araçları ve taşınmazlarına el konuldu. Ayrıca çağrı merkezi gibi kullanılan 2 daireden 17 bilgisayar, 41 cep telefonu, 20 taşınmaza ait alım satım sözleşmesi, 38 vekaletname, 49 tapu, 3 milyon lira değerinde 9 çek, yabancı ülkeye ait pasaport mührü, yabancı ülkelere ait 4 noter kaşesi, 4 sahte pasaport, 4 noter makbuzu ele geçirildi. MASAK raporu ve araştırmalar sonucunda şüphelilere ait 476 banka hesabına, 10 şüpheliye ait 70 taşınmaz malvarlığına ve 7 şüpheliye ait 16 adet araca tedbir kararı konulduğu öğrenilirken, örgütün el konulan mal varlıklarının değerinin 1.762.000.000 TL değerinde olduğu tespit edildi