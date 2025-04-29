Mezardan çıkardıkları tarihi eserlerle yakalandılar

AYDIN'IN Bozdoğan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 12 eser ele geçirildi. E.Ö., S.Ö., E.Ö. ve E.İ. isimli şüpheliler, bir mezardan çıkardıkları eserleri satmak amacıyla müşteri ararken yakalandı. E.Ö. isimli şüpheli, suçüstü operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 bronz sikke, altın yüzük, 5 bronz düğme, gümüş kemer tokası gümüş çanta tokası yağ lambası ve testi kapağı ele geçirildi. Toplam 12 tarihi eser Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, yakalanan 4 şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor.