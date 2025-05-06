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Öğretmene korkunç işkence

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Öğretmene korkunç işkence
AYDIN'IN Efeler ilçesinde yol kenarında darp edilmiş ve bıçaklanmış halde bulunan öğretmen Osman Kiraz (38) hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Jandarmanın göz altına aldığı arkadaşı, Kiraz ile birlikte alkol aldıklarını ancak olayla ilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Olay, Kızılcaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ekipler, aldığı darbeler sonucu çok sayıda kemiği kırılan ve çeşitli yerlerinden bıçaklanan şahsın kayıp olarak aranan öğretmen Osman Kiraz olduğunu tespit etti. Öte yandan yapılan araştırma sonucu öğretmen Kiraz'ın akşam saatlerinde arkadaşı ile buluştuğu belirlendi. Jandarma ekipleri, Kiraz'ın arkadaşını gözaltın alarak sorguladı. Yapılan sorgusunda arkadaşı, olayla bir ilgisinin olmadığını söylediği bildirildi.
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