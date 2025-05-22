Yaşamını yitiren Selim ve Sıla için fidan dikildi

ADNAN Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi öğrencisi Sıla Karabacak ve Selim Ateş, trafik kazasında yaşamını yitirmişti. İki öğrencinin anısını yaşatmak amacıyla arkadaşları fakülte bahçesine fidan dikti. Ziraat Fakültesi bahçesinde düzenlenen törene, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sürmen'in yanı sıra birçok öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. Törende konuşan Prof. Dr. Sürmen, "Kaybettiğimiz canlarımızın aziz hatıralarını yaşatmak istiyoruz. İki öğrencimize de Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. Fakülte yönetimi tarafından lokma hayrı düzenlenerek, iki öğrenci dualarla anıldı.