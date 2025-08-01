Aydın Kuşadası'ndaki bebek skandalında gözaltına alınmıştı! Doktor görevinden uzaklaştırıldı





ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA



İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen doktor, adli kontrol şartıyla salıverildi.



Doktor Ş.D.E. ve avukatları Yunus Usta ile Ahmet Türker adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı.



Ş.D.E. 32 yıllık çocuk doktoru olduğunu, daha önce hamileliği döneminde bebeğini kaybettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Herkes beni ve çocuklara gösterdiğim sevgiyi gayet iyi biliyor. Oğlumu kaybettikten sonra bir evlat edinme süreci istedim. Geçen sene böyle bir teşebbüsümüz oldu ama sonuçlanmadı. Bu sene böyle bir çocuğun hayatına dokunma fırsatı olunca ben de bu çocuğa bir gelecek verme ve onun iyi imkanlara sahip olmasını istedim. Maalesef benim isteğim dışında talihsiz bir kaza yaşandı. Hemen müdahale ettim ve hastaneye ulaştırdım."

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