Gencin acı sonu dalgalarla geldi

Kuşadası'nda yaşanan olayda yeni evli çifti ölüm ayırdı. Olay, Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nde bulunan Sevgi Plajı'nda meydana geldi. İlkay Şalı 5 arkadaşıyla birlikte Kuşadası'na gezmeye gitti. Şalı, arkadaşlarıyla birlikte öğleden sonra denize girdi. Ancak denizde oluşan şiddetli dalgalar, Şalı'yı kısa sürede açığa sürükledi. Çevredeki vatandaşların ve arkadaşlarının müdahalesiyle güçlükle kıyıya çıkarılan İlkay Şalı'ya, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından uzun süre kalp masajı ve müdahale yapıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumu ağır olan genç adam, ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan İlkay Şalı'nın ölüm haberi, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. İlkay Şalı'nın cenazesi, Gerenkova Mezarlığı'nda toprağa verildi. Genç yaşta yaşamını yitiren Şalı'nın arkasında gözü yaşlı bir eş ve büyük bir acı kaldı. Genç adamın 3 ay önce Şeyda Buket Şalı ile dünya evine girdiği öğrenildi.