Aşırı hız sonu oldu

AYDIN'IN Söke ilçesinde aşırı hız yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil refüje çarptı. Hurdaya dönen araçtan yaralı çıkarılan 30 yaşındaki Mert Sakız, hastanede yaşamını yitirdi. Mert Sakız'ın (30) kullandığı 09 VG 626 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekipler olayın kesin nedenini belirlemek için çalışma yürütüyor.