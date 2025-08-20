  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Aydın Aydın'da tartıştığı kadını bıçaklayan cani kaçtı

Aydın'ın Efeler ilçesinde M.K. tartıştığı kadını bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin başlattığı aramayla yakalan şahıs gözaltına alındı.

İHA

Giriş Tarihi:

Olay, Mesudiye Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde saat: 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. ve bir kadın şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. M.K., tartıştığı kadını bıçakla yaraladı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından bölgeden uzaklaşan M.K. isimli şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde M.K. Bey Camii önünde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan M.K. emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

