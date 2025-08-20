Nazilli’deki hırsızlık utandırdı

AYDIN'DA engellilere hizmet veren Nazilli Engelsiz Engelliler Derneği'nin bahçe kapısı kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülerek çalındı. Başkan Ahmet Ünlü, "Vicdan ve şeref yoksunları ikinci kez geldiler, bu kez kapıyı söktüler" diyerek isyan etti.

Ahmet Ünlü

Nazilli Engelsiz Engelliler Derneği, yine hırsızlık şoku ile karşı karşıya kaldı. Daha önce derneğin klimanın dış ünitesini çalmaya kalkışan vicdansızlar, başaramayınca bu kez geri dönüp bahçe kapısını söküp götürdü. Dernek binasının bulunduğu Aydoğdu Mahallesi'nde yaşanan olay, görenlerin tepkisine neden oldu.