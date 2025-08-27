Başkan Çerçioğlu, AK Parti eski Milletvekillerini ağırladı

CHP'DEN AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem ve önceki dönem Aydın Milletvekilleri Semiha Öyüş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, Ahmet Rıza Acar, Ahmet Ertürk ve Ali Gültekin Kılınç nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette İl Başkanı Erdem ve milletvekilleri, Çerçioğlu'nu Aydın'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Çerçioğlu ise Erdem'e ve milletvekillerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.