Husumetlilerin kavgasında kan aktı, yoldan geçen iki kişi vuruldu

Son dakika Aydın haberleri... Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 2'si olayla ilgisi olmayan kişiler olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı, 5 şüpheli tutuklandı.

AA

Olay Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yeni Mahalle'de taraflar arasında husumet nedeniyle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda av tüfekleriyle ateş açıldı. Kavgada H.E. yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olayla ilgisi bulunmayan S.Z. ve S.V. de hafif şekilde yaralandı.

Polis ekiplerince olayda kullanılan 2 av tüfeği ele geçirildi. Olaya karıştıkları tespit edilen H.E. (25), H.E. (27), S.E. (45), G.E. (40), U.D. (36), D.A. (23), M.Ş. (22) ve Ş.Ş. (45) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.Ş, D.A, H.E, G.E. ve H.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

