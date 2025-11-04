Çerçioğlu’ndan Aydın’a yatırım hamlesi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AYBAN Banliyö Hattı'nın resmen başladığını, Efeler, Nazilli ve Söke'de yeni yatırımların da yolda olduğunu açıkladı. Kentte başlattıkları hizmet atağının kararlılıkla sürdüğünü belirten Başkan Çerçioğlu, "Projelerimizin tamamı hayata geçti, kimsenin endişesi olmasın" diyerek Aydınlılara müjde verdi. AK Parti'ye geçişinin ardından Aydın'da hizmet seferberliği başlattıklarını belirten Çerçioğlu, bir yıldır üzerinde çalıştıkları projelerin tamamının uygulamaya geçtiğini söyledi. Başkan Çerçioğlu, "AYBAN başladı. İki durak şu an yapılıyor. Uzun süredir hayalimizdi, bu hayali gerçekleştirdik. Ayrıca Söke'de 10, Nazilli'de 6 ve Efeler'de bir dizi projeyi başlatıyoruz. Aydın genelinde güçlü bir yatırım hamlesi içindeyiz" ifadelerini kullandı.