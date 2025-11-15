Aydın’da iki sır ceset

AYDIN'DA biri tren yolu kenarındaki bahçede, diğeri hayvan damında olmak üzere iki kişi şüpheli şekilde ölü bulundu. Cezaevi firarisi olduğu belirlenen 35 yaşındaki İlhan Gökcan başından vurulmuş halde, 45 yaşındaki çiftçi Ahmet Güneyli ise iple asılı şekilde bulundu. İlk olay, Efeler ilçesine bağlı Yılmazköy Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli- İzmir tren yolu kenarında bulunan bir bahçeden silah sesi geldiğini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yerde hareketsiz yatan bir erkeğin tabancayla başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kimlik incelemesinde ölen kişinin, bir süre önce cezaevinden izinli çıkan 35 yaşındaki İlhan Gökcan olduğu tespit edildi. Gökcan'ın izin süresinin 4 gün önce dolduğu ve cezaevine dönmediği için firari olarak arandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İPLE ASILI BULUNDU

İkinci olay ise Sultanhisar'ın Atça Mahallesi'nde bulunan küme evlerde yaşandı. 45 yaşındaki Ahmet Güneyli, akşam saatlerinde kendisine ait hayvan damında demir bölümüne iple asılı halde bulundu. Bölgeye gelen ekipler, Güneyli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Evli ve iki çocuk babası olan Güneyli'nin bilinen bir psikolojik rahatsızlığının bulunmadığı ifade edildi.