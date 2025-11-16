Aydın Büyüksehir Belediyesi’nden özel eğitime büyük destek!

AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Otizm Destek Merkezleri ile Otizm Sanat ve Gelişim Merkezi, yüzlerce özel öğrencinin eğitim yolculuğuna ışık tutmaya devam ediyor. Kent genelinde hizmet veren ve tamamıyla ücretsiz olan merkezlerde çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde eğlenerek öğreniyor, sosyal ve fiziksel gelişimlerini güçlendiren etkinliklerle keyifli vakit geçiriyor. Merkezlerde müzik, resim, spor ve yaşam becerileri gibi alanlarda verilen eğitimlerin yanı sıra birebir derslerle okuma, yazma ve temel matematik öğretimi de yapılıyor. Fizyoterapi hizmetleriyle çocukların el, ayak ve vücut koordinasyonları destekleniyor. Çocuklarının eğitimleri için Büyükşehir Belediyesi'nin merkezlerine gelen veliler, Büyükşehir Belediyesi'nin uzman psikologları ile birebir görüşme sağlayabiliyor.

FIRSAT EŞİTLİĞİ

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, özel eğitimde fırsat eşitliği yaratmanın en önemli hedeflerinden biri olduğunu belirtti ve "Otizmli evlatlarımızın her biri, toplumumuzun kıymetli bir parçası. Onların eğitimle, sanatla, sporla daha güçlü bir şekilde hayata katılmaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Her çocuğumuzun ışığı parlasın diye bu merkezleri büyütmeye, çoğaltmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇERÇİOĞLU'NA TEŞEKKÜR

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi tarafından açılışı gerçekleştirilen Otizm Destek Merkezleri'nde çocuklarının eğitim görmesi için Uşak'tan Aydın'a taşındıklarını belirten Ceyda Kozaman, "8 yaşında otizmli bir çocuk sahibiyim. Buraya araştırarak geldik, Uşak'tan geldik. Sırf bu merkez için geldik çocuğumuza destek olabilmek için. Bir aile gibi, evin içinde gibi herkes. Çocuğumuzda da ilerleme var çok şükür; merdivenlerden teker teker çıkıyor artık, kendini durdurabiliyor. Böyle olanakları bize sağladığı için Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

'GELİŞİMLERİNE ŞAHİT OLUYORUZ'

ÇOCUĞUNUN Aydın Tekstil Park'ta bulunan Otizm Sanat ve Gelişim Merkezi'nde eğitim gördüğünü belirten Fatma Dinç, merkezleri Aydın'a kazandıran Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Dinç, "Çamaşır makinesine çamaşır atıp, onları sermesini ve toplamasını öğrendi. Yemek masasına sofrayı kurup çok güzel bir şekilde servis yaptı. Elektrikli süpürgeden çok korkan, sesinden çok korkan çocuğum toz almayı öğrendi, artık süpürgeyi kullanabiliyor. Güzel bir şekilde bana yardımcı oluyor. Özlem Çerçioğlu'na böyle bir yeri açtığı için ayrı bir hayranlık duyuyorum, çok teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.