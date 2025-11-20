Aydın’da kazada ölen Uzman Çavuş toprağa verildi

AYDIN'IN Köşk ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Uzman Çavuş Furkan Çakal, memleketi Bursa'da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Köşk ilçesindeki Ovaköy Mahallesi'nde meydana gelen kazada, A.Y. yönetimindeki kamyonet ile Uzman Çavuş Furkan Çakal'ın (25) kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç asker ağır yaralandı. Çakal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çakal için Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazıyla birlikte Furkan Çakal, askeri tören eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Tören boyunca büyük üzüntü yaşandı.