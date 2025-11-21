Aydın’da tornavidalı katilin deli taklidi tutmadı

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde 5 ay önce meydana gelen korkunç cinayette, motosiklet tamircisi Ozan Kaya, annesiyle geçmişte ilişkisi olduğunu ve aile bireyleri hakkında sözler söylediğini iddia ettiği eniştesi Şenol Göktaş'ı (68) tornavidayla öldürdü. Cinayetin ardından tutuklanan Kaya hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan dava açıldı. Soruşturma kapsamında alınan raporda Kaya'nın akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edilmesine rağmen sanık mahkemede "deli taklidi" yaptı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı ise katil Kaya'nın tornavidanın ucunu önceden sivriltip olay yerine pusuya yattığını, bu yüzden de eylemin tasarlanmış cinayet olduğunu vurguladı. Savcı Kaya hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.Sanık avukatının süre talebi üzerine duruşma ileri bir tarihe ertelendi.