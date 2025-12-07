  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Aydın Aydın'da kamyonun altında kalan motosikletli ağır yaralandı

Aydın'da kamyonun altında kalan motosikletli ağır yaralandı

KAZIM YÖRÜKCE

Giriş Tarihi: Gazete

Aydın’da kamyonun altında kalan motosikletli ağır yaralandı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde hafriyat kamyonu ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosikletli kurye kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Kaza, Efeler Mahallesi'nde meydana geldi. M.H. yönetimindeki hafriyat kamyonu ile A.D.T.'nin kullandığı motosikletin çarpışması sonucu kurye, kamyonun altında sıkıştı. Sağlık ekipleri, ağır yaralı kuryeye kamyonun altında ilk müdahaleyi yaptı. Güçlükle çıkarılan talihsiz kurye, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kuryenin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA