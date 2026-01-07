  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Aydın Aydın'da korkunç olay! Hem evi yaktı hem de kendini vurdu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, psikolojik sorunları bulunan M.M. (63), önce evini ardından hafif ticari aracını ateşe verdi. Ardından kendisini silahla ağır yaralayan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA

Aydın'daki dehşet dolu olay, Umurlu Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; psikolojik sorunları bulunan M.M., önce evini ardından hafif ticari aracını ateşe verdi.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Mesut M., daha sonra av tüfeğini çenesinin altına dayayıp, tetiğe dokundu. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mesut M., ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Mesut M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ev ve araçtaki yangın söndürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

