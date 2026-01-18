Başkan Çerçioğlu’ndan Koçarlı’ya hizmet yağmuru

ASFALT YAPILACAK

TOPLANTIDA konuşan Başkan Çerçioğlu, mahallelerden gelen talepler doğrultusunda hayata geçirilecek projeleri tek tek açıkladı. Çerçioğlu, Halilbeyli ile Çulhalar mahalleleri arasına 6 kilometre sıcak asfalt yapılacağını belirterek, Yeniköy Mahallesi'ne 9 bin metrekare parke taşı döşeneceğini söyledi. Projelerin Koçarlı ve mahallelere hayırlı olmasını dileyen Başkan Çerçioğlu, hizmetlerin en kısa sürede hayata geçirileceğini vurguladı. Verilen müjdelerden memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar ve partililer, Çerçioğlu'na teşekkür etti.

