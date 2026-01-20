Aydın’da yaşlı adam yangında yaşamını yitirdi

Aydın'ın Acarlar Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Servet Savar, elektrik sobanın devrilmesiyle çıkan yangında hayatını kaybetti. Olay, İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi 1903 Sokak'taki bir müstakil evde meydana geldi. Elektrikli sobanın devrilmesiyle başlayan alevler, evin içerisinde kısa sürede yayıldı. İkamet Olay yerine ulaşan ekipler, yalnız yaşadığı öğrenilen Servet Savar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekipler yangını kontrol altına alarak evdeki soğutma çalışmalarını tamamladı.