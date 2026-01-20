Nazilli’de alkollü sürücü dehşeti

AYDIN Nazilli'de eşiyle tartışıp öfkelenen alkollü sürücü direksiyonu kırarak önce refüje çarptı ardından karşı şeride savruldu. Faciaya davetiye çıkartan sürücünün yapılan kontrolde 220 promil alkollü olduğu belirlendi. Olay, Nazilli Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Otomobilin sürücüsü G.Ç, araçta bulunan eşiyle tartışmaya başladı. Araç içerisindeki tartışmanın hararetlenmesi üzerine öfkesine hâkim olamayan sürücü G.Ç, direksiyonu aniden kırarak orta refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, karşı şeride geçerek durabildi. O sırada karşı yönden başka bir aracın gelmemesi olası bir faciayı önledi. Kazada şans eseri fiziksel bir yaralanma meydana gelmezken, sürücünün eşi yaşadığı şokun etkisiyle olay yerinde sinir krizi geçirerek bayıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.