Aydın’da tarihi gün! Başkan Erdoğan önemli mesajlar verecek

B aşkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın Aydın ziyareti, kentte iki büyük heyecana birden sahne olacak. Erdoğan, kente yapacağı ziyarette hem Aydın Şehir Hastanesi başta olmak üzere yapımı tamamlanan yatırım ve hizmetlerin toplu açılışını gerçekleştirecek hem de Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yapılacak yaklaşık 7 bin 200 sosyal konutun kura çekimini başlatacak. ÖNEMLİ MESAJLAR VERECEK Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenecek törende yaklaşık 72 milyar TL tutarındaki Aydın Şehir Hastanesi başta olmak üzere yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılışını yapacak olan Erdoğan, daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi 'nin tamamladığı yatırımların açılışlarını gerçekleştirecek. Kentte bazı yatırımların da temelleri atılacak. Saat 13.30'da başlayacak törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydınlılara hitap ederek kentin geleceğine yön verecek önemli mesajlar verecek.





TOKİ KURALARI ÇEKİLİYOR

Açılış töreniyle birlikte Aydınlıları yakından ilgilendiren bir başka önemli gelişme ise TOKİ konutlarının kuraları olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Aydın'da yapılacak yaklaşık 7 bin 200 sosyal konutun kura çekimi, Başkan Erdoğan'ın ilk butona basmasıyla resmen başlayacak. İlde konut hayali kuran binlerce aile için heyecan doruğa çıkacak. Toplu açılış töreninin ardından Başkan Erdoğan, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek. Daha sonra Aydın Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunacak olan Erdoğan, hasta ziyaretleri gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan'ın bu ziyaretiyle Aydın, tarihi bir güne tanıklık edecek.

BİN 300 YATAK KAPASİTESİ

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Aydın'da tamamlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Erdem, "Hizmete girecek projeler arasında en dikkat çekeni Aydın Şehir Hastanesi oldu. Yaklaşık 65 milyar TL proje bedeline sahip olan hastane, bin 300 yatak kapasitesi ve 4 bin 895 personeli ile hizmet verecek. Haftalık 18-20 bin, aylık yaklaşık 450 bin hastaya sağlık hizmeti sunması beklenen hastanemiz, Aydın'ın sağlık altyapısına büyük güç katacak" dedi. Ayrıca, 75 yatak kapasiteli Çine Devlet Hastanesi yaklaşık 1 milyar 88 milyon TL, Didim Devlet Hastanesi ise yaklaşık 2 milyar 800 milyon TL proje bedeliyle tamamlandı.