Meteorolojiden Aydın için kuvvetli fırtına uyarısı

İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan uyarıya göre, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Aydın il genelinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde etkili olacağı bildirildi. Rüzgarın 50-75 kilometre/saat hızla fırtına, yer yer ise 75-90 kilometre/saat hızla kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren etkili olacağı ve gece saat 23.59'a kadar süreceği tahmin edilirken, Aydın genelinde risk seviyesinin sarı kodla değerlendirildiği belirtildi.

Yetkililer, kuvvetli fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.