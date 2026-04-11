Aydın’da yasak aşk kanlı bitti

Aydın Nazilli'de iki kişi arasındaki yasak aşk ölümle sonlandı. Olay, gece saatlerinde Yeşil Mahalle 680. Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Nazilli'de yaşayan evli Erkan Emlek (31) ile Burdur'da yaşayan evli S.A. (51), bir oyun sitesinde tanışarak duygusal ilişki yaşamaya başladı. İlişkilerini sürdüren ikiliden S.A, bir hafta sonra görülecek olan boşanma davası öncesi Burdur'dan ayrılarak Nazilli'ye taşındı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Birlikte uyuma tartışması akşam saatlerinde S.A'nın evinde buluşan ikili arasında, Emlek'in geceyi orada geçirme isteği üzerine tartışma çıktı. S.A'nın bu talebi reddetmesiyle büyüyen gürültü üzerine komşular durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiği sırada, Erkan Emlek 5. kattaki dairenin balkonuna çıktı. Emlek, kendisinden şikayetçi olunması durumunda aşağı atlayacağını söyleyerek balkon korkuluklarından sarkmaya başladı.

KRİZ GEÇİREN S.A. HASTANEYE KALDIRILDI

POLİS ekiplerinin ikna çabalarına rağmen sakinleşmeyen genç adam, "Şikayetçi olursanız atlarım" dedi ve kendini yaklaşık 15 metre yükseklikten boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Emlek, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde feci şekilde can verdi. Olay sonrası S.A. sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Erkan Emlek'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütüyor.