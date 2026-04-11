Aydın’daki kaçak kazıda facia

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi'nde yapılan kaçak kazı faciayla tamamlandı. Define aramak amacıyla kaçak kazı yapan şahıslar, göçükle karşılaştı. Güngör Avcı ile R.K.'nın dedektörle açılan kuyunun içine girdiği sırada toprak kayması oldu. R.K. son anda kaçarak kurtulurken, Avcı göçük altında kaldı. İş makinesi operatörü A.K, R.K'nın yönlendirmesiyle Avcı'yı kurtarmak amacıyla kepçeyle müdahalede bulundu. Ancak bu sırada Avcı'nın başının koptuğu görüldü. Olayın ardından bölgede bulunan iş makinesi operatörü A.K. ile birlikte S.D, M.A. ve R.K. gözaltına alındı. Operatör A.K.'nın Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ'de çalıştığı ve olay günü izinli olduğu öğrenildi. Şüphelilerin ifadelerinde define aradıklarını itiraf ettikleri, ayrıca Güngör Avcı ve R.K.'nın İstanbul'dan Nazilli'ye bu amaçla geldikleri öğrenildi. Gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.