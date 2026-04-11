Yerelden küresele ASKON hamlesi Üretimden ihracata uzanan güçlü vizyonuyla dikkat çeken Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Aydın Şubesi, üyelerini küresel pazarlara taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Murat Gün, "Birlikte büyüyoruz, Aydın'ı daha ileri taşıyoruz" diyerek önemli mesajlar verdi. KAZIM YÖRÜKCE









Aydın iş dünyasında son dönemde adından sıkça söz ettiren Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, üretimden ihracata uzanan vizyonuyla dikkat çekiyor. ASKON Aydın Şube Başkanı Murat Gün, Yeni Asır Gazetesi'ne yaptığı açıklamalarda hem derneğin yapısını hem de Aydın'daki ekonomik hedeflerini tüm yönleriyle değerlendirdi. AKSON GÜÇLÜ BİR YAPI

ASKON Aydın Şube Başkanı Murat Gün, "ASKON, yani Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği, 1998 yılında kurulmuş, üretimi, istihdamı ve ihracatı merkeze alan, Anadolu topraklarının birikiminden aldığı güç ve medeniyetimizin temsil ettiği adalet ilkesiyle haklı zenginlikler üretmek için kamu yararı statüsünde çalışan çok kıymetli bir iş dünyası kuruluşudur. Biz ASKON'u sadece bir dernek olarak değil, aynı zamanda güçlü bir dayanışma ağı olan büyük bir aile olarak görüyoruz. Bugün Türkiye genelinde 15 bin üyesi bulunan, toplamda 1.5 milyon istihdamı kapsayan bir iş gücünü temsil eden ve ülkemize yaklaşık 25 milyar dolarlık ihracat katkısı sağlayan çok güçlü bir yapıdan bahsediyoruz. ASKON, bu gücünü sadece rakamlardan değil; üretimden, emekten ve birlikte hareket etme kültüründen alıyor. Aynı zamanda "yarının inşası idealiyle hareket eden, ülkesine değer katmayı hedefleyen bir vizyonun temsilcisidir" dedi.

'BİRLİKTE GÜÇLENİYORUZ'

"Biz ASKON Aydın Şubesi olarak şehrimizin potansiyeline inanıyor ve bu potansiyeli daha yukarı taşımak için çalışıyoruz" diyen Muran Gün, "Aydın'ımızda birçok farklı sektörde faaliyet gösteren güçlü bir üye yapımız var ve üyelerimizle birlikte ilimizde ciddi bir istihdam ve ticaret hacmi oluşturuyoruz. Ama bizim yaklaşımımız sadece ticaret değil. Biz birlikte büyümeye, birlikte güçlenmeye inanıyoruz. Bu doğrultuda; üyelerimize yönelik eğitim programları ile kurumsal altyapılarını güçlendiriyoruz, işlerini kolaylaştıracak indirim ve iş birliği anlaşmaları yapıyoruz. Sürekli sahada olup üyelerimizi iş yerlerinde ziyaret ediyoruz. Kendi aramızda ticareti artıracak organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Ekonomik gelişmelerle ilgili seminer ve toplantılar düzenliyoruz. İş çevrelerinin yararlanmasını sağlayacak platform ve fırsatlar oluşturuyoruz" diye konuştu. İHRACAT İÇİN YENİ KAPILAR

Gün, "Yurt içi ve yurt dışı ASKON şubelerimiz ile bağlantılar kurarak üyelerimizin iş hacmini büyütmelerine destek oluyoruz. Sosyal sorumluluk projeleriyle de Aydın'ımıza değer katmaya devam ediyoruz. Bununla birlikte ASKON Aydın olarak önemli bir sürecin de içindeyiz. Çok yakında yeni hizmet binamıza geçiyoruz. Yeni binamız; konferans salonu, toplantı alanları ve modern eğitim salonlarıyla üyelerimize çok daha kaliteli ve kapsamlı hizmet sunabileceğimiz bir merkez olacak. İnşallah bu yeni yapıyla birlikte faaliyetlerimizi daha da büyütecek, üyelerimize daha güçlü bir şekilde destek olacağız" diye konuştu. "Aydın'ımız gerçekten çok güçlü potansiyele sahip bir şehir" diyen Gün, "Tarımda incir, zeytin, çilek ve kestane gibi ürünlerle Türkiye'de çok önemli bir yere sahibiz. Turizm tarafında Kuşadası ve Didim gibi bölgelerimiz ciddi bir ekonomik hareketlilik sağlıyor. Bunun yanında sanayide de her geçen gün gelişen bir yapımız var. Biz ASKON Aydın olarak bu potansiyelin farkındayız ve üyelerimizle birlikte üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalışmalarla bu gücü daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. 'HEDEFİMİZ DAHA GÜÇLÜ AYDIN'

Gün, "ASKON'un temel hedefi; üretimi artıran, istihdam sağlayan ve ihracata katkı sunan güçlü bir Türkiye'ye destek olmaktır. Aydın Şubesi olarak bizim hedeflerimiz de bu doğrultuda şekilleniyor. Üye sayımızı artırırken aynı zamanda güçlü ve nitelikli bir yapı kurmaya önem veriyoruz. Üyelerimizin ticaret hacmini büyütmek, ihracata yönlendirmek, yeni iş fırsatları oluşturmak en önemli önceliklerimiz arasında. Genç girişimcileri desteklemek ve onların önünü açmak da bizim için çok kıymetli. Ayrıca Aydın'da iş dünyası ile kamu arasında güçlü bir köprü kurarak şehrimizin kalkınmasına daha fazla katkı sunmayı amaçlıyoruz" dedi.