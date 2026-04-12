Aydın'daki define dehşetinde ‘iyi niyet’ savunması

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaçak define kazısı sırasında göçük altında kalan 59 yaşındaki Güngör Avcı yaşamını yitirdi. Olayda 4 şüpheli tutuklanırken, kepçe operatörünün "iyi niyetle kurtarmak istedim" savunmasına rağmen, iş makinesiyle yaptığı kontrolsüz müdahale sonucu Avcı'nın kafasının koptuğu ortaya çıktı.
Olay sonrası R.K., S.D., A.K. ve M.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden R.K. ve S.D., ilk ifadelerinde define aramak amacıyla bölgede bulunduklarını itiraf etti.
Ancak diğer iki şüpheli A.K. ve M.A. ise suçlamaları reddetti. Kepçe operatörü A.K. ile M.A., olay yerine su bulmak amacıyla çağrıldıklarını ve define kazısından haberdar olmadıklarını öne sürdü. Kepçe operatörü A.K., ifadesinde göçük altında kalan Güngör Avcı'yı kurtarmak için müdahalede bulunduğunu belirterek, "Tamamen iyi niyetle yardım etmek istedim. Böyle bir facianın yaşanacağını düşünemedim" dedi.
4 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Şüpheliler, "taksirle adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.