Konsomatris cinayetinde yeni deliller dosyaya girdi

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir gazinoda çalışan Muattar Alıeva'nın ölümüne ilişkin Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. Cinayetle suçlanan Reşit Y. ifadesinde olay günü, Muattar Alıeva'nın gazinodaki odasında bir kişiyle birlikte olduğunu, bunun üzerine kendisiyle olan ilişkisini bitirmek istediğini, genç kadının da buna karşı çıkarak kendi canına kıydığını öne sürmüştü. Ancak Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda Muattar Alıeva'nın uzaktan atışla öldürüldüğü yer almıştı.

TELEFON KAYITLARI

Muattar Alıeva'nın ölümüyle ilgili duruşmaya günler kala tesadüfen elde edildiği belirtilen yeni deliller ortaya çıktı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başka bir olay için yaptığı soruşturma sırasında, Reşit Y. için avukat bulma arayışına giren yakınlarının konuşmaları dinlemeye takıldı. Başsavcılık tesadüfen elde edilen delilleri, Muattar Alıeva'nın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayı yürüten Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Elde edilen kayıtlarda Reşit Y.'nin yakını ile avukatlığını üstlenmesi için görüştükleri şahsın konuşmaları yer aldı. Avukata olayın nasıl geliştiğini anlatan yakınının ise çelişkili iki konuşması dikkat çekti. Olayın Köşk'teki gazinoda yaşandığını anlatan Reşit Y'nin yakınının konuşmasında önce 'korkutmak amaçlı silahı dolaba atmaya çalışırken, kadın önüne atlıyor, silah yanlışlıkla patlıyor. Kadın ölüyor.' dediği, konuşmanın devamında ise Reşit Y. için, 'Kafası güzel, bize de anlatılan bu, tartışıyorlar çekiyor kafasına vuruyor. Kadını tek tek vuruyor.' ifadeleri yer alıyor. Konuşmalarda ayrıca Muattar Alıeva'nın gazinoda yakınlaştığı kişi olduğu iddia edilen ve olayın tek tanığı için, 'inşallah ifadesini jandarmada da öyle verir. İçeri girseydi biri akıl verirdi, tutuklanmadığı iyi oldu' dediği bildiriliyor.

NELER OLMUŞTU?

Olay, Aydın'ın Köşk ilçesinde bir eğlence mekanında 5 Temmuz 2025 tarihinde meydana geldi. Özbekistan uyruklu Muattar Alıeva, çalıştığı gazinoda tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden gazino sahibi ve sevgilisi Reşit Y. "kasten öldürme" Akif D. kamera görüntülerini silmek, Emrah K. ise suçta kullanılan silahı yok etmekten tutuklandı.