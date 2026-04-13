Alevler anne ile oğlunu ayırdı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Evdeki engelli Arda Umut Balıkçı (28) hayatını kaybederken, annesi Zehra Puyan (70) yaralandı. Olay, Efeler ilçesi Efeler Mahallesi 2257 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında klima motorundan kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ÖNCE PATLAMA OLDU

Yangında zihinsel engelli Arda Umut Balıkçı hayatını kaybederken, annesi Zehra Puyan ise yaralandı. Durumu ağır olan Puyan, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Aynı mahallede oturan Serpil Sarıçin, "Pazardan dönerken önce patlama sesi duyduk. Daha sonra evden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu itfaiye ekiplerine bildirdik. Ekipler gelip, yangına müdahale etti. Evde anne ile oğlu yaşıyordu" dedi.