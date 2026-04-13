Aydın Şehir Hastanesi’nde yeni poliklinikler açılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Ocak 2026 tarihinde hizmete açılan bin 350 yatak kapasitesine sahip Aydın Şehir Hastanesi'nde sağlık hizmetleri genişletilmeye devam ediyor. Hastanede hâlihazırda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon birimi A Blok'ta, Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Çocuk Hastanesi birimleri ise B Blok'ta hasta kabulüne devam ediyor. Hastanenin taşınma süreci devam ederken, bugün C Blok'ta birçok poliklinik ve servis hizmete açılacak. Kemoterapi Ünitesi ise 14 Nisan Salı günü hasta kabulüne başlayacak.