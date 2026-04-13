CHP’li Efeler Belediyesi 71 taşınmazını satıyor

Aydın'da CHP'li Efeler Belediyesi'nin 71 taşınmazını satışa çıkarmasına AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ömür Özipek, belediyenin temel hizmetlerde yetersiz kaldığını ve çözümü taşınmaz satmakta bulduğunu söyledi. Özipek, belediyenin temel hizmetlerde yetersiz kaldığını belirterek, cenaze hizmetlerinden ilaçlamaya kadar birçok alanda başarısız olunduğunu dile getirdi. Özipek, şunları söyledi: "Efeler'de tablo açık. Cenaze hizmetlerini beceremediler, devrettiler, borç büyüyor. Çözüm diye ise belediyenin taşınmazları satışa çıkarılıyor! Hizmet üretmeyen CHP belediyeciliğinin klasik sonucu: Yönetemeyince devret veya sat. Efeler hizmet bekliyor."