Sahte çekle dolandıran kadın tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde karşılıksız çekle 16 kişiyi dolandıran ve hakkında toplam 73 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi. "Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme" suçundan 16 ayrı dosyadan aranan ve hakkında toplam 73 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. (51) isimli şahıs yakalandı. Yaklaşık 7 aydır arandığı belirlenen kadın hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.