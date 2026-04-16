Küçük Kuzey yaşamak istiyor

Aydınlı Öksüz ailesinin 7 yaşındaki oğulları Kuzey'e konulan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tanısı sonrası, valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Tüm çabalara rağmen, Kuzey'in yurt dışı tedavisi için gereken 3 milyon dolar tutarındaki miktarın şu ana kadar yalnızca yüzde 23'ü toplanabildi. Zamanla yarıştıklarını belirten aile, hayırseverlerden destek bekliyor. Temmuz 2025'te başlatılan yardım kampanyasında hedeflenen miktara ulaşamadıklarını belirten baba Recep Öksüz, kritik bir süreçten geçtiklerini vurguladı.

ZAMANLA YARIŞ

Baba Öksüz "Biri kız olmak üzere iki çocuğumuz var. Kuzey'e 1 yaşındayken DMD teşhisi konuldu. Tedavinin 4 yaşından büyük çocuklarda uygulandığını, maliyetinin yaklaşık 3 milyon dolar olduğunu öğrendik. Tedavi bedelini karşılayabilmek için valilik onaylı başlattığımız yardım kampanyamızda zamanla yarışıyoruz. Tüm hayırseverden yardım bekliyoruz" dedi.

BAĞIŞ BİLGİLERİ:

Kuzey Öksüz için Sakarya Valiliği onayıyla açılan hesap bilgileri:

TL IBAN: TR85 0001 0000 1907 3500 2050 07

USD IBAN: TR58 0001 0000 1907 3500 2050 08

EUR IBAN: TR31 0001 0000 1907 3500 2050 09

Alıcı: Recep Öksüz SWIFT Kodu: TCZBTR2A