Aydın’da filmleri aratmayan kovalamaca

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan, plakasız motosikletle kaldırımdan ilerleyerek yayaları tehlikeye atan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Yaşı küçük olduğu belirlenen sürücü ve motosiklet sahibine yaklaşık 500 bin TL ceza kesildi.

Efeler ilçesi Hasan Efendi Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde meydana gelen olayda plakasız motosiklet üzerinde bulunan iki şahsın hareketlerinden şüphelenen Motosikletli Polis Timi ekipleri "dur" ihtarında bulundu. Ancak motosikletli şahıslar ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Bu sırada yolcu konumundaki şahıs motosikletten inerek uzaklaştı.Kaçışını sürdüren sürücü, motosikleti kaldırıma çıkararak yayaların arasından ilerledi ve vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yaşanan kovalamaca Batı Gazi Bulvarı üzerinde sona erdi. Polis ekipleri hem motosiklet sürücüsünü hem de olay yerinden uzaklaşan diğer şahsı kısa sürede yakaladı. Yapılan kimlik kontrollerinde şahısların yaşlarının küçük olduğu, motosiklet sürücüsünün ise ehliyetinin bulunmadığı için kaçtığı tespit edildi.Trafik ekiplerince yapılan incelemelerde motosikletin plakasının 09 ATN 657 olduğu ancak araç üzerinde takılı olmadığı belirlendi. Otoparka çekilen motosikletin sürücüsüne ve ruhsat sahibine çeşitli maddelerden toplam yaklaşık 500 bin TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise 3 ay süreyle trafikten men edildi.