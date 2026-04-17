Germencik’te aranan iki şahıs tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçe jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlüyü yakaladı. Germencik ilçesi Park Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.İ. (36) isimli şahıs gözaltına alınarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Germencik gişelerinde gerçekleştirilen denetimlerde ise hakkında toplam 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. (56) isimli şahıs gözaltına alınarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.