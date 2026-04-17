Komşunun cesareti hayat kurtardı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde geceyi alevler aydınlattı, facianın eşiğinden dönüldü. Müstakil evde elektrik kontağından çıkan yangında içerideki yaşlı kadının hayatı pamuk ipliğine bağlıydı. O anlarda bir komşunun gösterdiği cesaret, felaketin önüne geçti. Dumanların yükseldiğini fark eden duyarlı vatandaş, tereddüt etmeden kapıyı kırarak alevlerin arasına girdi. Yoğun dumanın içinden yaşlı kadını çıkararak adeta onu ölümün pençesinden aldı. Yangın kontrol altına alınırken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen yaşlı kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.