Ölümüne kurtarış

Aydın Nazilli'de erkek arkadaşıyla kavga ettiği için bunalıma giren genç kız, köprüden nehre atlayarak hayatına son vermek istedi. Kızının suda sürüklendiğini gören kahraman baba gözünü kırpmadan nehre atlayarak boğulmakta olan kızını son anda kurtardı. Yüzerek kızını nehirden çıkartmayı başaran baba "Her şey geçecek" diyerek gözyaşları içindeki kızını teselli etmeye çalıştı.

KENDİNİ NEHRE BIRAKTI

19 yaşındaki N.U., erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından Bozdoğan yolu üzerindeki Menderes Köprüsü'ne gitti. Burada bir süre telefonla konuşan genç kız, daha sonra erkek arkadaşına canına kıyacağını belirten bir mesaj gönderdi. Mesajı alan arkadaşının durumu genç kızın ailesine bildirmesi üzerine, baba A.U hemen köprüye gitti. Ancak yaşananlar saniyeler içinde dramatik bir hal aldı. Babasını karşısında gören genç kız, bir anda köprünün parmaklıklarına çıkarak kendini Menderes Nehri'nin serin sularına bıraktı.