Tren gelirken raylara yığıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Bir şahıs trenin geçeceği esnada raylarda bayılıp kaldı. İddiaya göre, yaya olarak hemzemin geçidinden geçen F.Y. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda yere yığıldı. Olayın istasyona bildirilmesi üzerine tren durdurulurken, olay yerine sağlık ekipleri şahsı ambulansla hastaneye kaldırdı. F.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, F.Y.'nin kalp hastası olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri, olayın intihar girişimi olup olmadığını belirlemek amacıyla inceleme başlattı.