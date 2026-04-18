13 yaşındaki çocuk için ev hapsi

Aydın'ın Köşk ilçesinde 13 yaşındaki bir öğrencinin kamp bıçağıyla okula gelmesi paniğe neden oldu. 6 Eylül Ortaokulu'nda meydana gelen olayda 13 yaşındaki D.K zincir bir kamp bıçağıyla okula geldi. Öğrencinin bıçakla okula geldiğinin fark edilmesi üzerine okulda kısa süreli panik yaşandı. Durumu fark eden okul idaresi, soğukkanlı ve dikkatli bir şekilde harekete geçerek olayı büyümeden kontrol altına aldı. Öğrencinin çevresine zarar vermesinin önüne geçilirken, görevli personelin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine harekete geçen Köşk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okula gelerek öğrenciyi kısa sürede gözaltına aldı. Olayın ardından okulda güvenlik önlemleri artırıldı. Şüpheli öğrencinin cep telefonuna el konulurken, dijital materyaller detaylı inceleme yapılmak üzere emniyete götürüldü.