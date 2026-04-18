Emanet ettiği evini polisle geri aldı

Aydın'da üniversite öğrencisi T.Y.'nin yurt dışına çıkarken evini emanet ettiği arkadaşı A.D., evden çıkmayı reddedince ortalık karıştı. Alkollü olduğu iddia edilen genç kız, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu evden çıkarılırken, olay mahallede şaşkınlık yarattı. Üniversite eğitimi için Aydın'a gelen T.Y., yurt dışına çıkmak zorunda kalınca evini ve kedilerini güvendiği arkadaşı A.D.'ye emanet etti. A.D. bu teklifi kabul ederek yaklaşık 15 gün boyunca evde kaldı.

DÖNDÜĞÜNDE ŞOK OLDU

Yurt dışından dönenerek arkadaşına evde kalmasına artık gerek kalmadığını söyleyerek çıkmasını isteyen T.Y., tüm çabalarına rağmen A.D.'yi ikna edemedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak ekiplerin tüm çabalarına rağmen A.D. bir süre evden çıkmayı reddetti. Kadın polis ekiplerinin de desteğiyle, A.D. güçlükle evden çıkarıldı. Kontrol amacıyla olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kız, daha sonra tedavi edilmek üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin devam ettiği öğrenildi.