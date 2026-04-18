Yavru kedileri son anda kurtardılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir poşet içerisinde 3 yavru kedi çöp konteynırında bulundu. Havasızlıktan boğulmak üzere olan 3 yavru kedi tesadüfen kurtarıldı. YVicdanları sızlatan olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi, 3 yavru kediyi bir poşetin içine koyarak, yol kenarındaki çöp konteynırına attı. Çevredeki vatandaşlar, konteynırdan gelen ses üzerine kedileri fark etti. Çöpten çıkarılarak boğulmaktan son anda kurtarılan yavru kediler vatandaşlar tarafından sahiplendi. Çevredeki kameraları incelemeye alan Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.