Aydınlı Şevval’in ‘Tofaş’ aşkı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki kuaför Şevval Arslan, çocukluk hayalini gerçekleştirerek satın aldığı Tofaş Doğan S model aracını baştan aşağı yeniledi. "Güzel Kız" adını verdiği otomobiliyle trafikte ilgi odağı olan Arslan, "Hiçbir lüks araçla değişmem" diyerek aracına olan bağlılığını dile getirdi. Genellikle erkeklerin kullandığı eski model ve manuel vites bir aracın direksiyonunda genç bir kadını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Arslan, yaşadığı ilginin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Kadın sürücülerin çoğu otomatik araç kullanıyor. Trafikte beni eski model ve manuel bir aracı kullanırken görenler 'Helal olsun kız' diyorlar. Büyük abiler bakıp tekrar bakıyor, gerçek mi diye şaşırıyorlar" ifadelerini kullandı.

'SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'

Katıldığı otomobil fuarları sayesinde tanınırlığının arttığını söyleyen Arslan'a çevresi tarafından "Tofaşçı kız" lakabı takıldı.Aracına yaptığı masrafın neredeyse bir araç parası kadar olduğunu dile getiren Arslan, maddi değer ile manevi değerin farklı olduğuna dikkat çekti. Arabasına karşılık 1 milyon lira ya da lüks bir otomobil teklif edilse bile kabul etmeyeceğini vurgulayan Arslan, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Pahalı başka, değerli başka. Bu araba benim için çok değerli. Moralim bozuk olduğunda onunla ağladım, mutlu olduğumda onunla güldüm. Bu benim hayattaki en büyük mutluluğum." Aracının iç tasarımında da kendi tarzını yansıtan Arslan, pembe aksesuarlarla süslediği otomobiline kişisel dokunuşlar kattı. Aracın arka camında yer alan "El bana, ben sana deli Tofaşk" yazısı ise görenlerin dikkatini çekerek aracın karakterini tamamlayan detaylardan biri oldu.