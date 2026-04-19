Çatıda can pazarlığı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 6 katlı inşaatın tepesine çıkan şahıs, uzun uğraşlar sonrası polis ekiplerinin müdahalesiyle hayata tutundu. Nazilli'de yürekleri ağıza getiren bir olay yaşandı. Ailevi sorunlar yaşayan A.O., Karaçay Mahallesi'nde Aydın-Denizli Karayolu üzerindeki 6 katlı bir inşaatın çatısına çıktı. Yüksekte tehlikeli şekilde bekleyen şahsı gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Durum vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olası bir facianın önüne geçmek için itfaiye ekipleri binanın önüne hava yastığı kurarken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

HAYAT KURTARAN HAMLE

Dakikalar ilerledikçe gerilim artarken, polis ekipleri A.O.'yu ikna etmek için uzun süre uğraştı. Şahsın bir anlık dalgınlığını fırsat bilen ekipler hızlı bir müdahalede bulundu. Polisin refleksi sayesinde A.O., bulunduğu noktadan çekilerek güvenli alana alındı. O anlar çevrede bulunanlara derin bir nefes aldırdı. Kontrol altına alınan şahıs, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen A.O.'nun tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.