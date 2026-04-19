Nazillili sosyal medya fenomenine 10 yıl ceza

Aydın Nazilli'li sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, Taşkın'a 10 yıla kadar hapis cezası istedi. Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Katıldığı bir dijital programda yaptığı açıklamalar nedeniyle hazırlanan iddianamede, Taşkın'ın sözlerinin suç unsuru taşıdığı değerlendirilerek hakkında hapis cezası talep edildi. Savcılık, Hülya Avşar'ın programında sarf ettiği ifadeler üzerine yapılan suç duyurularını inceleyerek iddianamesini hazırladı. Taşkın'ın açıklamalarının "müstehcenlik", "suçu övme" ve "halkı aşağılama" suçlarını içerdiği iddia edilirken, özellikle "fuhuşa özendirme" suçlaması kapsamında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Öte yandan, geçtiğimiz aylarda Türkiye'den ayrılarak yurt dışına yerleştiğini açıklayan Taşkın hakkında, soruşturma sürecinde yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle birlikte davanın önümüzdeki günlerde görülmeye başlanması bekleniyor.